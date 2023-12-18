عبدالعزيز التركي يحتفل بزواجه من كريمة ماجد السند 

احتفل الشاب عبدالعزيز ابراهيم التركي بزواجه من كريمة ماجد بن عبدالله السند.

وأقيم حفل الزواج في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.