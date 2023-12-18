عبدالعزيز التركي يحتفل بزواجه من كريمة ماجد السند 

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احتفل الشاب عبدالعزيز ابراهيم التركي بزواجه من كريمة ماجد بن عبدالله السند.
وأقيم حفل الزواج في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء المجتمع والأقارب والأصدقاء.