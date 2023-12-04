سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي تيك توك ينشر السلبية ومطالبات المقاطعة تتزايد الخطوط الجوية السعودية تحتل المركز الثامن عالميًّا بدقة مواعيد الرحلات خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل في تطبيقات التوصيل الأسطول البحري السعودي الأقوى بالشرق الأوسط جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من الرياض حتى الغد
أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه من المتوقع استمرار الطلب العالمي على البتروكيماويات، حيث إن هذا القطاع في نمو سريع.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال الدورة 17 من مؤتمر جيبكا السنوي المنعقد في الدوحة، الأحد، أنه على من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا واقع اليوم والمستقبل، مشددًا على أن النمو السريع لقطاع البتروكيماويات سينعكس بالضرورة على حجم الطلب على الهيدروكربونات بوصفها مواد خام ومواد أولية.
وكانت قد انطلقت الأحد، فعاليات منتدى “جيبكا” السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيماويات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير في كلمته، إلى أن “تقارير السوق والمحللين، التي تتوقع نمو قطاع البتروكيماويات عالميًّا بنسبة تزيد على 50% إلى نحو 1.2 تريليون طن سنويًّا بحلول عام 2040”.
وأكد أن “البتروكيماويات موجودة لتبقى، وسيستمر قطاع الهيدروكربونات بتحقيق الدخل، وتوليد الأموال للمستثمرين… لذا أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول، أن يتعايشوا مع المعطيات التي بين أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقود مقبلة”.