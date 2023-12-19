عبدالعزيز بن سلمان : السعودية ستكون نموذجًا يحتذى به

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية ستكون نموذجًا يحتذى به في كافة المجالات بفضل الدعم الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة في كلمة له خلال المؤتمر السعودي الحادي عشر للشبكات الذكية، الذي عقد أمس، إن السعودية ستكون نموذجًا يحتذى به ليس في العالم العربي فحسب، بل أقول سيأتي يومًا سترون فيه السعودية نموذجًا يحتذى به.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان : نحن عازمون على أن ننتقل بشكل نموذجي في شتى المجالات مشيرًا إلى أن السعودية تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة اعتبارًا من العام القادم لتصل إلى نحو 100 إلى 130 غيغاواط طاقة متجددة قبل عام 2030.

وقال مستعدون لتصدير الكهرباء إلى ما يصل 150 غيغاواط سواء كهرباء خضراء أو هيدروجين، وتابع : نحن في السعودية قررنا أن نكون مجتمع منفتح على تجارب العالم .. فنحن هنا كما نريد أن نكون لا كما يريد الآخرين أن نكون.

سيأتي يومًا ستشاهدون السعودية نموذجًا يحتذى به. سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان#مؤتمر_الشبكات_الذكية23 | #السعودية_الآن pic.twitter.com/Slfoyvwx8Z — السعودية الآن (@Saudia_alaantv) December 18, 2023