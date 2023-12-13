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بعد إصابته في مباراة الفتح

عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الطائي، قبل قليل، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالكريم السلطان لعملية جراحية ناجحة.

عبدالكريم السلطان يجري جراحة

وأوضح نادي الطائي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن عبدالكريم السلطان أجري اليوم عملية جراحية في الرباط الصليبي تكللت بالنجاح، وسيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة.

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وكان عبدالكريم السلطان قد تعرض للإصابة بعد مشاركته كبديل في مباراة الطائي ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وخضع لفحوصات أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

عبدالكريم السلطان
السلطان – المصدر @tai1381

الطائي يستعد لمواجهة الأخدود

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الأخدود، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.

الأخدود - دوري روشن
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

 

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