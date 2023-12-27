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عدد التمرات المسموح بها يوميًّا

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
عدد التمرات المسموح بها يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من الإسراف في تناول التمر، موضحًا أن ذلك من الأسباب المشهورة لعدم التحكم بالسكري؛ وبالتالي زيادة مضاعفاته على العين والقلب والكلى وغير ذلك.

عدد التمرات المسموح بها

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس: إن عدد التمرات المسموح بها يوميًّا يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري، وتابع: إذا كان وزن المريض زائدًا ولا يتحرك نهائيًّا فيبتعد عن التمر.

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وزن طبيعي

وأضاف: إذا كان المريض وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية يعني لا يتجاوز 4 تمرات تقريبًا.

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