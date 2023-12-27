عدد التمرات المسموح بها يوميًّا

عدد التمرات المسموح بها يوميًّا نيويورك تايمز تقاضي OpenAI ومايكروسوفت بسبب الـ 45 يومًا .. أسطورة الهلال يشن هجومًا على إدارة الاتحاد الذهب يحاول استكمال مسيرة الصعود في 2024 القتل تعزيرًا بيمني استدرج طفلة وجردها من ملابسها وصورها واغتصبها في جازان الصمعاني عن خطاب ولي العهد: محمل بالتفاؤل نحو مستقبل أكثر تطورًا خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة
حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من الإسراف في تناول التمر، موضحًا أن ذلك من الأسباب المشهورة لعدم التحكم بالسكري؛ وبالتالي زيادة مضاعفاته على العين والقلب والكلى وغير ذلك.
وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس: إن عدد التمرات المسموح بها يوميًّا يعتمد على وزن المريض ورياضته اليومية ومدى تحكمه في السكري، وتابع: إذا كان وزن المريض زائدًا ولا يتحرك نهائيًّا فيبتعد عن التمر.
وأضاف: إذا كان المريض وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يومية فيحسب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية يعني لا يتجاوز 4 تمرات تقريبًا.