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عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
عرضان سعوديان لـ محمد الشناوي
المواطن - فريق التحرير

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عاد حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي إلى طاولة اهتمامات أندية دوري روشن السعودي، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

النصر حاول ضم محمد الشناوي

وحاول النصر التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن النادي الأهلي المصري تمسك باستمراره، رغم العرض الضخم الذي تلقاه.

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محمد الشناوي
الشناوي

الاتحاد وضمك يسعيان لضم الشناوي

وأكدت تقارير رغبة الاتحاد في التعاقد مع الشناوي في يناير المقبل، ليحل محل حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي، الذي تراجع مستواه بشدة هذا الموسم، وذلك بجانب اهتمام نادي ضمك بالتعاقد معه.

وأشارت تقارير مصرية إلى أن النادي الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من الاتحاد وضمك حتى الآن، إلا أنهما أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع محمد الشناوي صاحب الـ35 عامًا في يناير.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

ولفتت التقارير إلى أن الإدارة الاتحادية تعتزم تقديم عرض رسمي لشراء عقد الشناوي خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما يرغب نادي ضمك في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مقابل راتب مليوني دولار سنويًا.

ويُقدم محمد الشناوي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في جدة، وكان سببًا رئيسيًا في فوزه على الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

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