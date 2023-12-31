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لتدعيم صفوفه في الصيف

عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة النادي الأهلي، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، ليرتبط اسمها بنجم بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش.

الأهلي يستهدف ضم كيميتش

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن النادي الأهلي أرسل أول عرض رسمي إلى بايرن ميونيخ، من أجل التعاقد مع كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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جوشوا كيميش
نجم البايرن

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن النادي الأهلي سيدخل في جولة جديدة من الاتصالات؛ لإجراء مفاوضات جديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أملًا في الاتفاق على الصفقة.

وينتهي عقد كيميتش، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلونة، ويتوقع رحيله نهاية الموسم؛ في حالة عدم تجديد عقده.

جوشوا كيميش
نجم البايرن

الأهلي في دوري روشن

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل 4 مرات وخسر 3 لقاءات، وسجل 41 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

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