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عرض سعودي لحارس الزمالك

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
عرض سعودي لحارس الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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يحظى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد باهتمام من أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام سعودي بحارس الزمالك

وأكد مصدر لموقع “يلا كورة”، أن أحد الأندية السعودية أبدى رغبته في الحصول على خدمات محمد عواد، مشددًا على أن الفترة المقبلة سيبدأ مسؤولو النادي مع إدارة الزمالك، للتوصل إلى اتفاق لحسم الصفقة.

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محمد عواد
محمد عواد – المصدر @ZSCOfficial

وتابع المصدر تصريحاته قائلًا: “محمد عواد سبق وعقد جلسة مع مجلس إدارة نادي النادي، برئاسة حسين لبيب، وأبدى خلال الجلسة ترحيبه بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم”.

محمد عواد
محمد عواد

محمد عواد هذا الموسم

وينتهي عقد محمد عواد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي في صيف 2024، علمًا بأنه انضم إليه في عام 2019، قادمًا من صفوف الإسماعيلي.

وشارك محمد عواد صاحب الـ31 عامًا، في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ5 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.

الزمالك
عواد مع لاعبي الفريق – المصدر @ZSCOfficial

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