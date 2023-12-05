عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي

يتمتع زوار موسم الرياض بأجمل الأوقات ضمن فعاليات الأسبوع البنجلاديشي والمقام في منطقة حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية للموسم، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر الجاري، حيث تشمل فعالياته تعريف الزوار على ثقافة هذا البلد العريق إلى جانب العروض الاستعراضية السيارة في أركان الحديقة، والعروض الموسيقية لأشهر المغنين، وفعاليات عائلية ممتعة.

ووسط أجواء مليئة بالفرح، يستمتع زوار حديقة السويدي بأنغام وأصوات الأغاني البنجلاديشية، حيث يؤدون رقصاتهم الشهيرة ليعيشوا لحظات ممتعة في طقس بديع تشهده العاصمة الرياض هذه الأيام.



ومن فعاليات الأسبوع البنجلاديشي المقامة في حديقة السويدي، تجارب ترفيهية عديدة، منها تعريف الزوار على تراث وعادات الشعب البنجلاديشي، إلى جانب تجربة التسوق وعربات وأكشاك الطعام، وتجربة واحة الألوان، والألعاب الكرنفالية، في حين يتمتع الأهالي وأطفالهم بالخيارات الترفيهية التي وفرتها الحديقة من تجارب الألعاب والمغامرة الحماسية.

وتستضيف منطقة حديقة السويدي فعاليات سبع ثقافات دول مختلفة بطريقة ممتعة، بهدف تقديم تجربة ترفيهية فريدة في واحد من أكبر المتنزهات في مدينة الرياض، حيث تتيح للزوار اكتشاف الثقافات المختلفة من خلال فعاليات متنوعة غنية بالأنشطة تشمل: الأكل والموسيقى، والعروض الترفيهية والرقصات الشعبية لكل دولة.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، حيث يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة حديقة السويدي عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .