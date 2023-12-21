عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

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تعرضت منصة إكس “تويتر سابقا”، لعطل فني تسبب في إرباك ملايين المستخدمين حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط.
وشكا ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، من عدم ظهور نتائج البحث، وعدم تحميل الصفحات، وتعطل المساحات.
كما شكا البعض الآخر من عدم القدرة على الدخول لحساباتهم أو القدرة على تحميل أي منشورات جديدة، فضلا عن عدم ظهور أي منشورات قديمة.