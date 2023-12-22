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فرق ميدانية مختصة تعالج بؤر تكاثرها

عقوبة إطعام البابون 500 ريال

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
عقوبة إطعام البابون 500 ريال
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير إدارة المشاريع في الحياة الفطرية المهندس عمر السديس، أن إطعام قرود البابون من قبل المارة أحد أسباب تكاثرها، مشيرًا إلى أن عقوبة إطعامها 500 ريال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن هناك فرقًا ميدانية مختصة تعالج بؤر تكاثر قرود البابون في عدة مناطق، مؤكدًا على أنه تم معالجة نحو 103 بؤر تكاثر في منطقة عسير.

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وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن مؤخرًا انطلاق جهود المعالجة، مؤكدًا على اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

خطر قرود البابون

وتشكل قرود البابون خطرًا على الإنسان والبيئة في السعودية، فالأضرار التي تأتي مع قرود البابون كثيرة، ومنها: تخريب مصادر وممرات المياه، وتنجيس الخزانات، والبرك التي يقوم عليها شرب الأهالي، كما تقوم القرود بإتلاف المحاصيل الزراعية، وإيذاء وترويع أصحاب المنازل وخاصة الأطفال، والعبث بالمدرجات الزراعية وتخريبها، ونشر الفيروسات والأمراض.

وقرود البابون أصبحت من أهم معوقات الزراعة، حيث تعبث بكل ما تطاله أيديها، وتترك المزارع خاوية، وجهود المزارعين حسرة وندم.

كما أن قرود البابون تتربص بالأهالي والزوار وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية؛ ما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.

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