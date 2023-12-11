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الأمن البيئي أكدت أهمية الإبلاغ عن أي حالات

عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

تفاصيل العقوبات

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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