الجامعة العربية: العدوان السافر على غزة أظهر انحياز الإعلام الغربي عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل لـ30 مليون ريال حساب المواطن يوضح آلية استقطاع الدعم في حالة الابتعاث وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 210.68 ريال وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق مكاسب مرتقبة من تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل
أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.