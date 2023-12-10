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عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات
المواطن -واس

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شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، حيث إن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن صيد الكائنات الفطرية

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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