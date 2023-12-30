علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه

كشف اللاعب علي البليهي لاعب الهلال سبب احتفاله بطريقة ” البالون” في مباراة الفيحاء أمس في دوري روشن، وحقيقة تقليده للاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي في طريقة احتفاله.

وقال البليهي في مقطع فيديو متداول: “أقسم بالله ما أعرف منو هذا نكونكو، ما أدري عنه”.

ومن المعروف أن اللاعب الفرنسي نكونكو يحتفل بأهدافه عن طريق النفخ في ” البالون”، حيث اعتقد الكثيرون أن البليهي قلد طريقة احتفال نكونكو.

وفي وقت سابق، انتقدت جموع كبيرة من جماهير الهلال، الحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان والمستشار التحكيمي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” وذلك بعد حديثه عن احتفالية ” البالون” التي قام بها علي البليهي لاعب الهلال في مباراة الفيحاء أمس في الجولة الـ19 بدوري روشن.

وقال سمير عثمان: ” البليهي لاعب مبتكر هو يستحق البطاقة الصفراء في احتفالية البالون لكنها احتفالية جميلة ومبتكرة”.