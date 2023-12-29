علي معلول يخطف الأنظار بكأس السوبر

واصل النجم التونسي علي معلول، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليُساهم في تتويجه بلقب كأس السوبر المصري.

تألق علي معلول

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام علي معلول في نهائي كأس السوبر المصري، ومنحته أعلى تقييم في المباراة بـ8.8 درجة.

وصنع علي معلول هدفين، وكان الأكثر لمسًا للكرة بـ126 مرة، والأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، والأكثر تدخلًا على الكرة 6 مرات، وقام بـ72 تمريرة ناجحة بدقة 83%، ولعب 5 كرات طويلة ناجحة من أصل 8.

فوز الأهلي ضد فيوتشر

ولعب الأهلي ضد مودرن فيوتشر بالأمس، على ملعب محمد بن زايد أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثالث على التوالي، ليُعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولًا على البطولة، ويحرم فيوتشر من الفوز باللقب الأول.