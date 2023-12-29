علي معلول يخطف الأنظار بكأس السوبر كل ما تود معرفته عن كأس السوبر الإيطالي بالرياض طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الأرصاد : أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات البرد الهلال يسعى لتجنب سيناريو الدور الأول ضد الفيحاء مساند يكشف مصير مبلغ التأمين حال عدم وصول العمالة المنزلية مشاهد من جبل اللوز بعد بردية كثيفة غطت القمم بالثلوج 4 أعراض لأمراض القلب يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الديوان الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود
واصل النجم التونسي علي معلول، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليُساهم في تتويجه بلقب كأس السوبر المصري.
واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أبرز أرقام علي معلول في نهائي كأس السوبر المصري، ومنحته أعلى تقييم في المباراة بـ8.8 درجة.
وصنع علي معلول هدفين، وكان الأكثر لمسًا للكرة بـ126 مرة، والأكثر صناعة للفرص بـ4 فرص، والأكثر تدخلًا على الكرة 6 مرات، وقام بـ72 تمريرة ناجحة بدقة 83%، ولعب 5 كرات طويلة ناجحة من أصل 8.
ولعب الأهلي ضد مودرن فيوتشر بالأمس، على ملعب محمد بن زايد أبو ظبي، في نهائي كأس السوبر المصري، ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة 4\2، في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثالث على التوالي، ليُعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولًا على البطولة، ويحرم فيوتشر من الفوز باللقب الأول.