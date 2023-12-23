علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023

نجح النجم التونسي علي معلول في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

علي معلول يخطف الأنظار

تعرض علي معلول صاحب الـ34 عامًا، لانتقادات بعد تراجع مستواه خلال منافسات الموسم الحالي، وطالب البعض برحيله؛ لتقدمه في السن، وعدم قدرته على ظهوره بالمستوى الفني والبدني المعتاد.

وأثبت علي معلول أنه لازال قادرًا على العطاء خلال كأس العالم للأندية، حيث إنه كان أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في البطولة، ومنحته شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” أعلى تقييم بـ7.43 درجة.

وشارك علي معلول في 3 مباريات بمونديال الأندية، ونجح في تسجيل هدفين، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 78%، ووصلت نسبة العرضيات الناجحة 25%، وصنع 4 فرص، وقام بـ5 تسديدات، بينهم 3 على المرمى.

الأهلي المصري بكأس العالم للأندية

ولعب الأهلي المصري ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 4\2، والتتويج بالبرونزية.

وبات الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ثاني أكثر الفرق حصولًا على الميداليات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 4 برونزيات، وثاني أكثر تحقيقًا للانتصارات برصيد 10 مرات.