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بعد تراجع مستواه هذا الموسم

علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم التونسي علي معلول في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

علي معلول يخطف الأنظار

تعرض علي معلول صاحب الـ34 عامًا، لانتقادات بعد تراجع مستواه خلال منافسات الموسم الحالي، وطالب البعض برحيله؛ لتقدمه في السن، وعدم قدرته على ظهوره بالمستوى الفني والبدني المعتاد.

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علي معلول
معلول – المصدر @fifaworldcup_ar

وأثبت علي معلول أنه لازال قادرًا على العطاء خلال كأس العالم للأندية، حيث إنه كان أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في البطولة، ومنحته شبكة الإحصائيات “سوفاسكور” أعلى تقييم بـ7.43 درجة.

وشارك علي معلول في 3 مباريات بمونديال الأندية، ونجح في تسجيل هدفين، وبلغت نسبة تمريراته الناجحة 78%، ووصلت نسبة العرضيات الناجحة 25%، وصنع 4 فرص، وقام بـ5 تسديدات، بينهم 3 على المرمى.

علي معلول
معلول – المصدر @fifaworldcup_ar

الأهلي المصري بكأس العالم للأندية

ولعب الأهلي المصري ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، ونجح المارد الأحمر في الفوز بنتيجة 4\2، والتتويج بالبرونزية.

وبات الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ثاني أكثر الفرق حصولًا على الميداليات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 4 برونزيات، وثاني أكثر تحقيقًا للانتصارات برصيد 10 مرات.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

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