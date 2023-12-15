علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي

سجل اللاعب التونسي علي معلول الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز معلول الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ23 تم احتسابها بعد خطأ على المدافع حسن كادش الذي لمس الكرة بيده.