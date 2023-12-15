علي معلول يُسجل الهدف الأول لـ الأهلي الفرق بين الدهون والزيوت المهدرجة والمتحولة سبب غياب مارسيلو جروهي عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري ضمك يهزم الرائد بهدف نظيف 5 تخصصات يحتاج إليها سوق العمل في التقنيات الناشئة الشباب يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الفتح 3 حالات لوقف معاش الضمان الاجتماعي الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة التشكيل الرسمي لـ مباراة اتحاد جدة ضد الأهلي المصري نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
سجل اللاعب التونسي علي معلول الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية.
وأحرز معلول الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ23 تم احتسابها بعد خطأ على المدافع حسن كادش الذي لمس الكرة بيده.
هدف الأهلي الأول عن طريق معلول بصوت مدحت شلبي ⚽#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/mfZLg1D6aR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023