عمر السومة: لم أتوقع تخلي الأهلي عني بهذه الطريقة

أعرب مهاجم العربي القطري، السوري عمر السومة، عن حزنه من طريقة رحيله عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكدًا أنه كان ينتظر التكريم.

عمر السومة حزين للرحيل بهذه الطريقة

وقال عمر السومة في تصريحاته عبر “بودكاست” مع الإعلامي السوري أيمن جادة: “ما تخيلت ولا توقعت في يوم من الأيام أن الأهلاوية بيتخلون عني بهذه الطريقة لأني ضحيت كثير عشان الأهلي”.

وتابع السومة: “لم أكن أتخيل أن أترك الأهلي بهذه الطريقة، بعد السنوات الطويلة التي أعطيت فيها النادي كل ما لدي.. كنت انتظر تكريمًا على الأقل، وأودع الجمهور، لكن ما تتركني بهذه الطريقة وتروح”.

وشدد عمر السومة على أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته مع الراقي، حتى من دون الحصول على راتب، مضيفًا: “كان لدي مستحقات قديمة من 3 سنوات في النادي، تنازلت عنها ومشيت، ما كنت أتخيل نفسي اشتكي الأهلي”.

رحيل السومة عن الأهلي

وكان عمر السومة قد رحل إلى العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد هبوط الأهلي لدوري يلو، قبل أن يعود إليه مجددًا بعد العودة لدوري المحترفين، وتم استبعاده من معسكر الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

وشارك السومة في 240 مباراة مع الأهلي بجميع البطولات، وسجل 193 هدفًا، وصنع 30 هدفًا، وفاز بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.