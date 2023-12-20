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عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عمر هوساوي لعملية جراحية ناجحة.

عمر هوساوي يُجري عملية جراحية

وأشار نادي الاتحاد في بيان رسمي، إلى أن عمر هوساوي أجرى عملية جراحية ناجحة؛ لإزالة الأسياخ الطبية الموضوعة في الساق، والتي تسببت له بآلام شديدة في الأيام الماضية.

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وأضاف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الطبيب المعالج مع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، سيُحددان مدة غياب عمر هوساوي عن الملاعب، والبرنامج العلاجي المخصص له.

عمر هوساوي
هوساوي – المصدر @ittihad

مباراة الاتحاد ضد الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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