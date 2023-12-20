عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عمر هوساوي لعملية جراحية ناجحة.
وأشار نادي الاتحاد في بيان رسمي، إلى أن عمر هوساوي أجرى عملية جراحية ناجحة؛ لإزالة الأسياخ الطبية الموضوعة في الساق، والتي تسببت له بآلام شديدة في الأيام الماضية.
وأضاف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الطبيب المعالج مع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، سيُحددان مدة غياب عمر هوساوي عن الملاعب، والبرنامج العلاجي المخصص له.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.