عودة قوية لفنادق روكو فورتيه للشرق الأوسط بعد صفقة الاستحواذ السعودي

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حصة 49% في مجموعة الفنادق الفاخرة التابعة لشركة سير روكو فورتيه، ويخطط لمضاعفة حجم السلسلة على مدى السنوات الخمس المقبلة بفنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة.

قيمة صفقة روكو فورتي

وقالت صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير لها الاثنين: إن الصفقة، التي تم الإعلان عنها، تقدر قيمة مجموعة فورتيه المكونة من 14 فندقًا في جميع أنحاء أوروبا بمبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 1.4 مليار دولار، وتتضمن قيمة مؤسسية، بما في ذلك الديون، تبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لأشخاص مطلعين على تفاصيل الصفقة.

وكجزء من الصفقة، سيخرج صندوق الثروة الإيطالي CDP Equity، الذي يمتلك حصة 23 في المائة، من مجموعة المالكين للفندق الشهير.

توسع كبير بالشرق الأوسط

وسيحتفظ المالك فورتي، إلى جانب شقيقته أولغا بوليزي، بحصة مسيطرة تبلغ 51 في المائة. وسيستثمر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في المجموعة لمضاعفة حجم محفظته الفندقية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال فورتي، الذي يرأس المجموعة، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”: إنه “متفائل للغاية بشأن الطلب من المسافرين الأمريكيين، الذين يمثلون أكثر من ثلث إجمالي زوار سلسلة الفنادق، وأنه يتوقع نموًّا كبيرًا من الزوار المقيمين في الشرق الأوسط بفضل الشراكة مع المملكة العربية السعودية.

أهمية دعم صندوق الاستثمارات العامة لسلسة الفنادق العالمية

وهذه ليست المرة الأولى التي وعد فيها فورتي بالتوسع، لكنه قال: إن دعم المملكة العربية السعودية سيمنح الشركة المزيد من القوة المالية هذه المرة.

وقال فورتي: “نحن في وضع جيد، مؤكدًا أن قطاع الفنادق الفاخرة محمي تمامًا من التباطؤ الاقتصادي مقارنة ببقية نواحي الاقتصاد”.

افتتاح سلسلة فنادق جديدة

وتخطط فنادق روكو فورتيه لافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عامي 2024 و2025، بما في ذلك فندق في دبي، وهو ما يمثل عودة المجموعة إلى الشرق الأوسط بعد انتهاء عقد إدارتها مع فندق في مدينة جدة السعودية في عام 2019.

وتمتلك المجموعة بالفعل ثمانية فنادق في إيطاليا. وهذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الاستثمارات في قطاع الضيافة الفاخرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كجزء من حملة الصندوق لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وفي العام الماضي، اشترت حصص في مجموعتي الفنادق الفاخرة Aman Resorts وHabitas.

أرباح قطاع الفنادق الفاخرة

وقال تركي النويصر، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة: إن الاستثمار يعكس إيمان الصندوق بـ“الإمكانات الحالية لصناعة الضيافة والسياحة”. وسيُمنح صندوق الاستثمارات العامة مقعدين في مجلس الإدارة، بينما ستحصل عائلة فورتي على ثلاثة مقاعد.

ويأتي هذا الاستثمار بعد طفرة السفر بفصل الصيف في أوروبا، على الرغم من ارتفاع أسعار الفنادق ورحلات الطيران. وكان أداء قطاع الفنادق الفاخرة جيدًا بشكل خاص. ويفوق متوسط أسعار الغرف اليومية في قطاع الفنادق الفاخرة الأوروبية، مستويات 2019 بنسبة 48%، وفقًا لشركة كوستار لتتبع بيانات الصناعة، مقارنة بزيادة قدرها 24 في المائة في القطاع الأوسع.

وسجلت فنادق روكو فورتي إيرادات جماعية بلغت 293.5 مليون جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 166.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق عندما أثرت قيود فيروس كورونا على التداول.