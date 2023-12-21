وواجه أكثر من 77 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع. وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من “إكس“، و”إكس برو”، “تويت دك” سابقا.

وعانى أكثر من 7 آلاف مستخدم في كندا وبريطانيا مشكلات مع المنصة، وفقًا لبيانات موقع “داون ديتكتور” لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

سبب الانقطاع

ويتتبع “داون ديتكتور” الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون. ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ منذ مساء أمس الأربعاء حتى صباح الخميس.

وأبلغ أكثر من 94 ألف مستخدم لمنصة “إكس” عن خلل في الموقع عند الساعة 1:41 مساءً بتوقيت هونغ كونغ يوم الخميس، وفقاً لـ”داون ديتكتور” (Downdetector).

أكبر عطل منذ استحواذ إيلون ماسك

وواجهت المنصة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو أعطالاً عديدة منذ أن اشتراها ماسك مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، لكن حتى هذا الأسبوع لم يكن أي منها أكبر من الانقطاع الذي شهدته في أبريل الماضي، عندما أثر على حوالي 50 ألف مستخدم.

لا يزال السبب وراء هذا الانقطاع المفاجئ مجهولاً حتى الآن. حيث أشار حوالي 70% من التقارير إلى مشكلات في تطبيق “إكس”، بينما واجه 20% آخرون مشكلات على الموقع الإلكتروني.

لم تصدر منصة “إكس” تعليقات بشأن العطل الأخير على حسابها الرسمي. حيث ردت رسالة بريد إلكتروني إلى المكتب الصحفي للشركة رداً تلقائياً يقول: “مشغولون الآن، يرجى إعادة المحاولة مرة أخرى لاحقاً”.