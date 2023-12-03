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بعد تألقه اللافت ضد أبها

غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15
المواطن - فريق التحرير

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تألق النجم الإسباني غابري فيا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون من أبرز اللاعبين في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

غابري فيغا الأفضل بالجولة

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ومنحت غابري فيغا أعلى تقييم بـ10 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام أبها.

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غابري فيغا
فيغا – المصدر @SPL

وخطف غابري فيغا الأنظار خلال مباراة الأهلي ضد أبها، وساهم في تسجيل 4 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم تمريرتين حاسمتين، وكان الأكثر تسديدًا بـ4 تسديدات، بينهم 3 على المرمى.

وحصل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش على ثاني أعلى تقييم بعد غابري فيغا، بـ9.6 درجات، بعد تسجيله هدفين في ديربي الرياض، يليه نجم التعاون، البرازيلي جواو بيدرو.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.

الهلال
لاعبو الفريق مع بونو – المصدر @Alhilal_FC

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