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لضمه في يناير أو نهاية الموسم

غاليتي: مفاوضات مودريتش والأهلي متقدمة

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
غاليتي: مفاوضات مودريتش والأهلي متقدمة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الصحافي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات، رودي غاليتي، إمكانية انتقال نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش إلى صفوف النادي الأهلي.

مفاوضات متقدمة بين مودريتش والأهلي

وأشار غاليتي إلى صعوبة انضمام مودريتش إلى الأهلي في يناير المقبل، مضيفًا: “اللاعب الكرواتي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، وإذا لم يُجدده، ستكون الفرصة كبيرة لانتقاله لدوري روشن السعودي في الصيف”.

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مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

وأضاف الصحافي الإيطالي في تصريحات تلفزيونية لـ”العربية”: “النجم الكرواتي يُريد الانتقال إلى دوري روشن، والمباحثات مع الأهلي تتقدم بشكل جيد، وفرصته كبيرة للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي”.

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات مع مودريتش، من أجل الحصول على خدماته في الصيف الماضي، ولكنه فضل الاستمرار مع ريال مدريد، كما ارتبط اسمه مؤخرًا بالاتحاد الذي يسعى لضمه.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

الأهلي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل الحزم الترتيب برصيد 12 نقطة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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