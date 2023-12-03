غاياردو: أحمد حجازي سيُشارك أمام سباهان

أبدى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، سعادته بعودة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، مؤكدًا أنه سيُشارك مع الاتحاد ضد سباهان الإيراني.

غايارود يؤكد مشاركة حجازي

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن أحمد حجازي، قائلًا: “اللاعب جاهز؛ وسيشارك أمام سباهان غدًا؛ والفكرة إشراكه لمدة تتراوح من 45 دقيقة لـ60 دقيقة”.

وتابع غاياردو: “مشاركة أحمد حجازي ستكون تدريجية بالتنسيق مع الطاقم الطبي للفريق الذي سيُحدد عدد دقائق معينة تمهيدًا لعودته إلى التشكيل الأساسي؛ والتي ستُشكل إضافة مهمة لنا”.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، نهاية الموسم الماضي، وأجرى عملية جراحية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية، وبات جاهزًا للعب.

مباراة الاتحاد وسباهان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.