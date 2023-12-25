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بعد تراجع نتائج الاتحاد مؤخرًا

غاياردو في اختبار صعب ضد النصر

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣١ مساءً
غاياردو في اختبار صعب ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز ضد النصر، ومصالحة الجماهير بعد تذبذب الأداء والنتائج.

كلاسيكو الاتحاد ضد النصر

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

تحد صعب أمام غاياردو

ويدخل غاياردو كلاسيكو الغد في ظروف صعبة، حيث إنه يفقد العديد من اللاعبين في خط الدفاع، حيث يغيب لويز فيليبي، مهند الشنقطي، عمر هوساوي وأحمد بامسعود للإصابة، بجانب أحمد حجازي لعدم قيده بالقائمة المحلية.

ويسعى غاياردو لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتي كلفته الخسارة في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها، ما عرض اللاعبين لانتقادات، وطالب البعض برحيل المدرب الأرجنتيني.

الاتحاد ضد الرائد
جانب من مباراة الاتحاد والرائد – المصدر @SPL

 

وخسر الاتحاد أمام ضمك في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ثم فاز على أوكلاند سيتي بثلاثية في كأس العالم للأندية، قبل أن يخسر ضد الأهلي المصري بنتيجة 3\1، ليودع البطولة، ثم هُزم أمام الرائد بالنتيجة ذاتها.

ويطمح غاياردو في استعادة التوازن بدوري روشن السعودي، بالفوز على النصر، والتقدم في الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة، عقب خسارته الأخيرة ضد الرائد؛ ليتراجع إلى المركز السادس.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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