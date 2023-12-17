غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد

يواجه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أزمة دفاعية كبيرة قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الرائد.

غاياردو يواجه أزمة دفاعية

ويفقد غاياردو، المدافع لويز فيليبي، بعد تعرضه لإصابة في مواجهة ضمك دون أن يصطدم بأي لاعب، وأثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، ليتم استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية 2023.

ويُعاني المدافع عمر هوساوي من إصابة، وسيخضع لفحوصات طبية، لتحديد جاهزيته، ولن يستطيع غاياردو الدفع بالمصري أحمد حجازي، بالمشاركة مع الاتحاد، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق بدوري روشن السعودي.

مباراة الاتحاد ضد الرائد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.