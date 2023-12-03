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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

غاياردو: مواجهة سباهان فرصة لحسم الصدارة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
غاياردو: مواجهة سباهان فرصة لحسم الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يسعى لحسم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا ضد سباهان الإيراني.

غاياردو يُعلق على المباراة

وتحدث غاياردو عن مباراة الاتحاد ضد سباهان قائلًا: “مواجهة الغد فرصة جيدة لحسم الصدارة، نريد الظهور بشكل جيد في المواجهة والانتصار”.

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نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

وتابع غاياردو تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “لائحة البطولة للأسف تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط، وهذا الأمر يحد من إظهار كافة القدرات وأحترم اللوائح”.

وأضاف: “المباريات كثيرة وفترة الاستراحة بين المواجهات قصيرة، بكل تأكيد هناك فكرة للتدوير ولكن الأهم نظام الفريق لا يتأثر ونأمل أن نكون بكامل الجاهزية والوصول للمونديال بأفضل حالة ممكنة”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد سباهان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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