غاياردو: مواجهة سباهان فرصة لحسم الصدارة

أكد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يسعى لحسم صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا ضد سباهان الإيراني.

غاياردو يُعلق على المباراة

وتحدث غاياردو عن مباراة الاتحاد ضد سباهان قائلًا: “مواجهة الغد فرصة جيدة لحسم الصدارة، نريد الظهور بشكل جيد في المواجهة والانتصار”.

وتابع غاياردو تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “لائحة البطولة للأسف تسمح بمشاركة 5 لاعبين أجانب فقط، وهذا الأمر يحد من إظهار كافة القدرات وأحترم اللوائح”.

وأضاف: “المباريات كثيرة وفترة الاستراحة بين المواجهات قصيرة، بكل تأكيد هناك فكرة للتدوير ولكن الأهم نظام الفريق لا يتأثر ونأمل أن نكون بكامل الجاهزية والوصول للمونديال بأفضل حالة ممكنة”.

الاتحاد ضد سباهان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد سباهان الإيراني، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن سباهان الإيراني صاحب المركز الثاني.