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يستمر التقديم حتى 6 رجب المقبل

غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.

إجراءات النقل الخارجي

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم غد الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.

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وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.​​

الاطلاع على القواعد التنظيمية

ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط التالي “اضغط هنا“.​

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