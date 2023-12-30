غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر 260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون
أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من يوم غد الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط التالي “اضغط هنا“.