Icon

كاسترو يكشف أوراق النصر لمواجهة استقلال دوشنبه Icon عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي Icon ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان ميرابي إلى 22 شخصًا بإندونيسيا Icon الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور Icon النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه Icon سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4% Icon تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور Icon الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية Icon مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية Icon القمة العالمية لقادة العقار بالرياض: إطلاق عدد من الاتفاقيات والمبادرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
 للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م)

غداً.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للسعودية

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
غداً.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للسعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
وظائف

وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك

وظائف
أطعمة تقي من الخرف والزهايمر
صحة وطب‎

أطعمة تقي من الخرف والزهايمر

صحة وطب‎
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار العريش
السعودية اليوم

39 طنًا من المساعدات السعودية تصل مطار...

السعودية اليوم
بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء
الرياضة

بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة...

الرياضة
توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في السعودية
صحة وطب‎

توقيع اتفاقية تصنيع أدوية السكري من النوع...

صحة وطب‎
ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص...

أخبار أمنية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه