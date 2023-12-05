غداً.. مجلس الوزراء يعقد جلسة لإقرار الميزانية العامة للسعودية

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يعقد مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).