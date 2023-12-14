رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية 19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات! الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة أبها يخطف التعادل من الحزم
أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي صعوبة مواجهة الأهلي المصري، متمنيًا الظهور بشكل مميز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وقال غروهي خلال تصريحات تلفزيونية: “مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، وتحظى بطابع خاص لأنها بين فريقين كبيرين، ودرسنا الأهلي بشكل جيد، ونتمنى تكرار نفس المستوى الذي ظهر به الفريق أمام أوكلاند سيتي”.
وواصل حارس المرمى البرازيلي تصريحاته قائلًا: “نريد تقديم كل ما لدينا في مباراة الغد؛ والمضي قدما في كأس العالم للأندية، ونحن واثقون في قدراتنا ومستعدون لهذا الشيء”.
واختتم غروهي تصريحاته، قائلًا: “سعيد بعودة أحمد حجازي الذي يعتبر من المدافعين المميزين، فهو عنصر قيادة ويمثل لنا الكثير، كما أن تجربته في صفوف الأهلي ستفيد الاتحاد”.