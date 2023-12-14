Icon

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي Icon عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي Icon غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا Icon القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم Icon تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية Icon 19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا Icon معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات! Icon الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية Icon كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة Icon أبها يخطف التعادل من الحزم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مبديًا سعادته بعودة حجازي

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي صعوبة مواجهة الأهلي المصري، متمنيًا الظهور بشكل مميز.

الاتحاد والأهلي في مونديال الأندية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

قد يهمّك أيضاً
عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة

عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

الأهلي يسعى لمواصلة تفوقه ضد الرائد

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

غروهي يتحدث عن المباراة

وقال غروهي خلال تصريحات تلفزيونية: “مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، وتحظى بطابع خاص لأنها بين فريقين كبيرين، ودرسنا الأهلي بشكل جيد، ونتمنى تكرار نفس المستوى الذي ظهر به الفريق أمام أوكلاند سيتي”.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

 

وواصل حارس المرمى البرازيلي تصريحاته قائلًا: “نريد تقديم كل ما لدينا في مباراة الغد؛ والمضي قدما في كأس العالم للأندية، ونحن واثقون في قدراتنا ومستعدون لهذا الشيء”.

واختتم غروهي تصريحاته، قائلًا: “سعيد بعودة أحمد حجازي الذي يعتبر من المدافعين المميزين، فهو عنصر قيادة ويمثل لنا الكثير، كما أن تجربته في صفوف الأهلي ستفيد الاتحاد”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه