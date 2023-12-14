غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي صعوبة مواجهة الأهلي المصري، متمنيًا الظهور بشكل مميز.

الاتحاد والأهلي في مونديال الأندية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

غروهي يتحدث عن المباراة

وقال غروهي خلال تصريحات تلفزيونية: “مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، وتحظى بطابع خاص لأنها بين فريقين كبيرين، ودرسنا الأهلي بشكل جيد، ونتمنى تكرار نفس المستوى الذي ظهر به الفريق أمام أوكلاند سيتي”.

وواصل حارس المرمى البرازيلي تصريحاته قائلًا: “نريد تقديم كل ما لدينا في مباراة الغد؛ والمضي قدما في كأس العالم للأندية، ونحن واثقون في قدراتنا ومستعدون لهذا الشيء”.

واختتم غروهي تصريحاته، قائلًا: “سعيد بعودة أحمد حجازي الذي يعتبر من المدافعين المميزين، فهو عنصر قيادة ويمثل لنا الكثير، كما أن تجربته في صفوف الأهلي ستفيد الاتحاد”.