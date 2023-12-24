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خلال الميركاتو الشتوي المقبل

غروهي في طريقه لمغادرة الاتحاد

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٤ مساءً
غروهي في طريقه لمغادرة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي المقبل.

غروهي يقترب من الرحيل

ويُعاني غروهي من تذبذب الأداء هذا الموسم، وأبعده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو عن التشكيل الأساسي أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وضد الرائد بالأمس في دوري روشن السعودي.

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ويعتزم غاياردو الاعتماد على حارس المرمى عبدالله المعيوف، بشكل أكبر في المباريات المقبلة، حتى يكون في أتم الجاهزية خلال مواجهات دوري أبطال آسيا، التي تُعد هدفًا رئيسيًا للاتحاد.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر spl

وعلى الرغم من اقتراب غروهي من الرحيل، إلا أن غاياردو، لا يُريد التعاقد مع حارس، حيث سيكون اعتماده على المعيوف في منافسات الموسم الحالي، على أن يضم لاعبًا أجنبيًا في مركز آخر، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وكان غروهي، واحدًا من نقاط قوة الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، ولعب دورًا بارزًا في تألق الفريق بالموسم الماضي، وتتويجه بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد لمواجهة النصر

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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