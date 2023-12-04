غزال كاد يموت متجمدًا في كازاخستان

أظهر مقطع فيديو حيوان الغزال وهو يكافح الموت متجمدًا في كازاخستان.

وبحسب المقطع وجد الحيوان نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث غطى الثلج فمه ومؤخرته ولم يعد قادرًا على التخلص من كتلة الثلج الكثيفة.

ويبدو أن الحيوان كان نائمًا وقت تساقط الثلوج الكثيفة أو ربما منعه البرد الشديد من الوقوف على قدميه والبحث عن ملاذ آمن يقيه البرد القارص.