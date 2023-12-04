غزال كاد يموت متجمدًا في كازاخستان تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء تغريم نجم النصر 1000 دولار القهوة والشاي يساعدان على ممارسة النشاط البدني في الشيخوخة أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان حساب المواطن : استعلام سبب عدم الأهلية في 3 خطوات الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية طرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق 10 يناير طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد
أظهر مقطع فيديو حيوان الغزال وهو يكافح الموت متجمدًا في كازاخستان.
وبحسب المقطع وجد الحيوان نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث غطى الثلج فمه ومؤخرته ولم يعد قادرًا على التخلص من كتلة الثلج الكثيفة.
ويبدو أن الحيوان كان نائمًا وقت تساقط الثلوج الكثيفة أو ربما منعه البرد الشديد من الوقوف على قدميه والبحث عن ملاذ آمن يقيه البرد القارص.