غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024

يتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لانتقادات واسعة داخليًّا وخارجيًّا بسبب حرب إسرائيل في غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وباتت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي تهدد مستقبله السياسي المتمثل في انتخابات الرئاسة 2024.

الحرب بغزة تهدد فرص بقاء بايدن

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة حول الحرب الحالية في قطاع غزة تهدد فرص الرئيس جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية العام القادم والتي ربما ينافسه فيها الرئيس السابق من الحزب الجمهوري دونالد ترامب إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري.

وأوضحت الصحيفة أن الصراع الحالي بين أنصار اليسار والوسط داخل الحزب الديمقراطي ما بين مؤيد ومعارض للأحداث الحالية في قطاع غزة سوف يصب في مصلحة ترامب، المرشح الأوفر حظًّا للفوز بترشيح الحزب وفقًا للاستطلاعات، خلال منافسات الرئاسة القادمة.

انقسامات داخل الحزب الديمقراطي

ولفت المقال إلى أن الحرب في غزة أدت إلى انقسامات داخل الحزب الديمقراطي على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ الحزب، مشيرًا إلى أن العديد من الأصوات المؤثرة داخل الحزب تتهم إسرائيل بالتسبب في مأساة إنسانية داخل قطاع غزة بينما تعلو أصوات أخرى مؤيدة للممارسات الإسرائيلية.

ونوه المقال في هذا الصدد إلى أن العديد من قيادات الحزب تنتابهم المخاوف أن تؤدي تلك الانقسامات إلى إضعاف قوة الحزب خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي سوف تبدأ في نوفمبر القادم.

استطلاعات الرأي

وذكرت الجارديان، أن أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” يشير إلى ترجيح كفة المؤيدين للجانب الفلسطيني داخل الحزب الديمقراطي حيث أظهر أن ما يقرب من 24 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع أبدوا تعاطفًا مع الفلسطينيين، بينما أعرب 17 بالمائة عن تأييدهم للجانب الإسرائيلي في الوقت الذي أعرب فيه 48 بالمائة عن تعاطفهم مع كلا الجانبين بالتساوي.

ونوه المقال في الختام إلى أن تلك الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي دفعت الرئيس جو بايدن إلى العدول عن موقفه المؤيد بشكل مطلق للجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة حيث قام بتوجيه نداء لإسرائيل يطالبها فيه بممارسة ضبط النفس خلال الحرب الحالية، محذرًا في نفس الوقت من أن الولايات المتحدة بدأت تفقد التأييد الدولي بسبب دعمها للقصف العشوائي في قطاع غزة إلا أنه لم يطالب بوقف لإطلاق النار.