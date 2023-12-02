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غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
غضب نصراوي من التحكيم ونواف العقيدي بعد ثلاثية الهلال
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت جماهير نادي النصر، الحكم الكولومبي ويلمار رولدان والحارس نواف العقيدي، بعد فوز الهلال مساء الجمعة بنتيجة 3- 0 في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الحكم الكولومبي ألغى هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجانب عدم طرده للاعب الصربي سافيتش بعد دهسه لقدم البرازيلي تاليسكا، كما لم يطرد اللاعب سعود عبدالحميد بعدما لمس الكرة بيده أمام مرمى حارسه ياسين بونو.

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جماهير أصفر الرياض هاجمت أداء الحكم الكولومبي، وهاجمت أداء الحارس نواف العقيدي الذي تسبب في أخطاء كارثية في مباراة الديربي مكنت الهلال من تسجيل 3 أهداف، كما ارتكب أخطاء جسيمة في الشوط الأول حيث شهد إهدار الهلال فيه ما يقرب من 5 فرص تهديفية محققة للتسجيل.

وطالبت جماهير أصفر الرياض ببيع نواف العقيدي والتعاقد مع حارس أجنبي مخضرم في يناير المقبل.

الهلال والنصر

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص.

البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.

الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.

الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.

في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.

ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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