غموض مصير رومارينيو مع الاتحاد

تُسيطر حالة من الجدل على مصير النجم البرازيلي رومارينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل رومارينيو

وينتهي عقد النجم البرازيلي صاحب الـ33 عامًا، مع الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير دون الرجوع لإدارة العميد.

ويملك رومارينيو العديد من العروض، سواء من السعودية أو دول عربية أخرى، إلا أنه يُفضل الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ولكن في حالة رغبة الاتحاد في عدم تجديد عقده، وسيختار العرض الأفضل.

وشارك رومارينيو في 20 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة الاتحاد ضد الرائد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ويتواجد الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.