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بعد غيابه أمام لوتون تاون

غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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يغيب المهاجم النرويجي إيرلينج عن فريقه مانشستر سيتي ضد لوتون تاون اليوم، ما أثار حالة من الجدل بشأن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

غياب هالاند عن مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن المدير الفني بيب غوارديولا، استبعد هالاند من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة اليوم، بسبب الإصابة دون الكشف عن مدة غيابه حتى الآن.

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هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

وجاء غياب هالاند ليثير حالة من الجدل قبل كأس العالم للأندية، حيث سيخوض مانشستر سيتي مباراتين أمام سيرفينا زافيزدا في دوري أبطال أوروبا، وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، قبل السفر للسعودية للمشاركة بالمونديال.

وكان هالاند قد بدأ جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 15 مواجهة، إلا أنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين ضد توتنهام هوتسبير وأستون فيلا.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا على لوتون تاون على ملعب “كينلورث رود”، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وإنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مواجهات متتالية دون تحقيق أي انتصار ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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