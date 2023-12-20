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غوارديولا عن تدريب إسبانيا: سعيد مع مانشستر سيتي

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
غوارديولا عن تدريب إسبانيا: سعيد مع مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

غوارديولا يؤكد استمراره

ويرتبط بيب غوارديولا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2025، وأكدت تقارير مؤخرًا إمكانية رحيله لتدريب منتخب إسبانيا لكرة القدم.

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مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ManCity

وقال المدرب الإسباني خلال تصريحات أبرزها، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو “تدريب منتخب إسبانيا؟.. أنا سعيد بوجودي هنا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي”.

وأضاف غوارديولا في التصريحات التي نقلها فابريزيو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لا يزال لدي سنة أخرى في عقدي، وأتمنى عدم التعرض للإقالة وأن أظل مع الفريق.. لا يزال لدي الوقت مع هذا النادي”.

غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ChampionsLeague

مانشستر سيتي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 34 نقطة، من الفوز في 12 مباراة والتعادل مرتين وخسر 3 لقاءات.

كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني في نصف النهائي بثلاثية دون رد، ليصطدم بفلومينينسي البرازيلي.

مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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