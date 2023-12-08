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مشيدًا بتأثير كرويف وأريجو ساكي

غوارديولا: كلوب أصعب منافس وفيرجسون الأفضل بالتاريخ

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
غوارديولا: كلوب أصعب منافس وفيرجسون الأفضل بالتاريخ
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب هو أصعب منافس له، وكشف عن أفضل المدربين في التاريخ.

غوارديولا يؤكد صعوبة مواجهة كلوب

وقال غوارديولا: “المنافس الأصعب لي هو كلوب، وذلك بسبب تواجهنا مليارات المرات، وتغلبه عليّ كثيرًا، مواجهته المتكررة تمثل تحديًا، وبالتالي نحترم بعضنا البعض، أو على أقل تقدير من وجهة نظري فأنا أكن له الكثير من الاحترام”.

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وأضاف في تصريحات لـ”سكاي سبورتس”: “بالطبع كان هناك جدال بيننا، لا أحب أن أخسر أمامه، ولكنه يبقى منافسي الأكبر بسبب تواجهنا في العديد من المرات، كما أن هناك سعادة خاصة في التغلب عليه بسبب صعوبة الأمر”.

كلوب وغوارديولا
كلوب وغوارديولا

فيرجسون الأفضل في التاريخ

وعن المدرب الأفضل في التاريخ، علق غوارديولا، قائلًا: “السير أليكس فيرجسون يتواجد في المركز الأول بسبب الألقاب التي حققها؛ وتغييره لكرة القدم وثبات النتائج التي تمتع بها”.

وتابع مدرب السيتي: “يتواجد بالقرب منه كل من يوهان كرويف وأريجو ساكي، والأمر لا يتعلق بالخطط، بل بالتأثير، فساكي لم يتوج بنفس الألقاب مثل فيرجسون، ولكنه غير أجيالًا من المدربين واللاعبين”.

 

فيرجسون
فيرجسون

واستكمل: “كرويف غير ناديين هما أياكس وبرشلونة، في برشلونة كنا نقول إلى أين نحن ذاهبون؟ وكان رده: حسنًا سنذهب في هذا الاتجاه، يجب عليك التمتع بشخصية وإيمان كبير للقيام بذلك، بالنسبة لي هذا الثلاثي هو الأفضل”.

وبشأن وضع البعض له ضمن الأفضل في التاريخ، رد غوارديولا قائلًا: “أنا لا أزال أعمل، عند اعتزالي لا أعرف ما إذا كان الناس سيعتبرونني بين أفضل المدربين في التاريخ، ولكن يجب إنهاء مسيرتك أولًا”.

مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ManCity

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