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بعد المشاركة بالبطولة للمرة الأولى

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، عن سعادته البالغة بقيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

فوز مانشستر سيتي باللقب

ولعب مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ونجحت كتيبة غوارديولا في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

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مانشستر سيتي بطل كأس العالم للأندية
جانب من تتويج السيتي – المصدر @mosgovsa

غوارديولا سعيد بالتتويج

وقال غوارديولا: “كل الألقاب التي توج بها في كأس العالم للأندية خاصة، لكن هذا اللقب له خصوصية لعدم مشاركة مانشستر سيتي في البطولة من قبل.. هذه أول مرة نتوج فيها باللقب وهذا يمنحنا شعورا بالرضا”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع مانشستر سيتي: “لن نحتفل بمسيرة في مانشستر للفوز بهذا اللقب، لكن أخبرت اللاعبين بأن هذه الكأس سيتذكرونها للأبد. فهذه الكأس تعني بأنك أفضل فريق لمدة عام في العالم، وهذا أمر فريد وخاص”.

غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ManCity

وتابع غوارديولا: “عند غلق هذا الفصل. سننظر إلى 8 أعوام من العمل الجاد وراء الكواليس. ما حققناه مذهلا. بالطبع سنحتفل ولكن لا يعد جوديسون بارك أفضل مكان للعودة إليه عقب التتويج بكأس العالم للأندية (مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء المقبل)”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سنحاول شراء كتاب جديد وبدء كتابة تاريخ رائع. اللاعبون متواجدون ولديهم الجوع الشديد والحافز. أنا سعيد من أجل العديد من الناس في النادي. هذا يوم جميل لم أتخيل عند وصولي لمانشستر أننا سنقوم بذلك، وسنتوج بتلك الألقاب، وسنفوز بكأس العالم للأندية في السعودية”.

 

مانشستر سيتي
جانب من تتويج السيتي – المصدر @ManCity

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