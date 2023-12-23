غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023

أعرب المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، عن سعادته البالغة بقيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

فوز مانشستر سيتي باللقب

ولعب مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، ونجحت كتيبة غوارديولا في تحقيق الفوز برباعية دون رد.

غوارديولا سعيد بالتتويج

وقال غوارديولا: “كل الألقاب التي توج بها في كأس العالم للأندية خاصة، لكن هذا اللقب له خصوصية لعدم مشاركة مانشستر سيتي في البطولة من قبل.. هذه أول مرة نتوج فيها باللقب وهذا يمنحنا شعورا بالرضا”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع مانشستر سيتي: “لن نحتفل بمسيرة في مانشستر للفوز بهذا اللقب، لكن أخبرت اللاعبين بأن هذه الكأس سيتذكرونها للأبد. فهذه الكأس تعني بأنك أفضل فريق لمدة عام في العالم، وهذا أمر فريد وخاص”.

وتابع غوارديولا: “عند غلق هذا الفصل. سننظر إلى 8 أعوام من العمل الجاد وراء الكواليس. ما حققناه مذهلا. بالطبع سنحتفل ولكن لا يعد جوديسون بارك أفضل مكان للعودة إليه عقب التتويج بكأس العالم للأندية (مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء المقبل)”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سنحاول شراء كتاب جديد وبدء كتابة تاريخ رائع. اللاعبون متواجدون ولديهم الجوع الشديد والحافز. أنا سعيد من أجل العديد من الناس في النادي. هذا يوم جميل لم أتخيل عند وصولي لمانشستر أننا سنقوم بذلك، وسنتوج بتلك الألقاب، وسنفوز بكأس العالم للأندية في السعودية”.