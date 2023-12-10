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غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
غوارديولا يكشف سبب غياب هالاند
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، عن سبب غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند عن مواجهة لوتون تاون.

سبب استبعاد هالاند

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”: “هالاند لديه إجهاد عضلي في قدمه، شعر به بعد المباراة الأخيرة، لذا لا يستطيع اللعب اليوم”.

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هالاند
هالاند – المصدر @ErlingHaaland

وتابع المدير الفني الإسباني: “لا أعرف كم من الوقت سيغيب عن المباريات.. قد نقيم الوضع أسبوعًا بعد أسبوع، أو يومًا بعد يوم.. سنرى ما سيحدث”.

وكان هالاند قد بدأ جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 15 مواجهة، إلا أنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين ضد توتنهام هوتسبير وأستون فيلا.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

وبدأت، قبل قليل، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره لوتون تاون على ملعب “كينلورث رود”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وإنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مواجهات متتالية دون تحقيق أي انتصار ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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