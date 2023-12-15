Icon

خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم Icon سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد Icon غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023 Icon تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة Icon خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر Icon الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو Icon رقم خاص ينتظر حسين الشحات بكأس العالم للأندية Icon الأمير هاري يحصل على 180 ألف دولار تعويضًا في دعوى اختراق هاتفه Icon كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية Icon الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غيابه بسبب تعرضه لإصابة

غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، موقف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023.

موقف هالاند من المشاركة

وقال مدرب مانشستر سيتي في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”: “لست قلقًا من إصابة هالاند، فهو لا يُعاني من كسر، بل مجرد إجهاد”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية

أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @FabrizioRomano

وتابع غوارديولا: “آمل أن يتمكن هالاند من السفر إلى السعودية مع الفريق الأول لكرة القدم، غدًا السبت، بعد مواجهة كريستال بالاس.. سنرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية في كأس العالم للأندية“.

وكان هالاند قد بدأ جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 15 مواجهة، إلا أنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين ضد توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، قبل أن يغيب للإصابة.

هالاند
المهاجم النرويجي – المصدر @ManCity

السيتي يواجه كريستال قبل المونديال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر مواجهاته قبل بدء مشواره بمونديال الأندية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفائز من لقاء كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم، لمواجهته في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه