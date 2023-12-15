غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023

كشف المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، موقف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023.

موقف هالاند من المشاركة

وقال مدرب مانشستر سيتي في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”: “لست قلقًا من إصابة هالاند، فهو لا يُعاني من كسر، بل مجرد إجهاد”.

وتابع غوارديولا: “آمل أن يتمكن هالاند من السفر إلى السعودية مع الفريق الأول لكرة القدم، غدًا السبت، بعد مواجهة كريستال بالاس.. سنرى ما إذا كان سيلعب المباراة الأولى أم الثانية في كأس العالم للأندية“.

وكان هالاند قد بدأ جميع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 15 مواجهة، إلا أنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين ضد توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، قبل أن يغيب للإصابة.

السيتي يواجه كريستال قبل المونديال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، مساء يوم غد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر مواجهاته قبل بدء مشواره بمونديال الأندية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الفائز من لقاء كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم، لمواجهته في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.