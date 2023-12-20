غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

تلقى نجم الهلال ومنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار، صدمة جديدة في مسيرته الكروية، بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

إصابة نيمار بالرباط الصليبي

وأًصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي الأمامي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وخضع لعملية جراحية، ليتأكد غيابه لنهاية الموسم.

الغياب عن كوبا أمريكا

وأكد طبيب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، رودريجو لاسمار أن نيمار سيغيب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا في صيف 2024.

وتابع لاسمار عبر إذاعة “راديو 98” البرازيلية: “الوقت مبكر جدًا، ولكن لا داعي لتجاوز خطوات التعافي من الإصابة.. أتوقع أن يكون النجم البرازيلي جاهزًا للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024”.

وكان النجم البرازيلي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، ووقع على عقد مدته موسمين.