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بعد هدفه أمام الطائي

فاروق شافعي المدافع الأكثر تسجيلًا في تاريخ دوري المحترفين

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
فاروق شافعي المدافع الأكثر تسجيلًا في تاريخ دوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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واصل المدافع الجزائري فاروق شافعي، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بدوري روشن السعودي.

فاروق شافعي أكثر مدافع تسجيلًا

وشارك فاروق شافعي بشكل أساسي في مباراة ضمك ضد الطائي بالأمس، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول، ليُصبح المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين.

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فاروق شافعي
شافعي – المصدر @DAMAC_CLUB

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن فاروق شافعي تجاوز عبدالله الزوري، وبات أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفًا.

فاروق شافعي
شافعي – المصدر @DAMAC_CLUB

فوز ضمك ضد الطائي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الطائي على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، وواصل فارس الجنوب تألقه وفاز بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 30 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ13.

ضمك والطائي
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

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