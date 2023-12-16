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تسبب القيء والإسهال وتشنجات المعدة

فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
فاكهة تصيب المئات بعدوى السالمونيلا بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بالولايات المتحدة الأمريكية أن التفشي المستمر لعدوى السالمونيلا المرتبطة بفاكهة الكنتالوب أو الشمام مستمر في التوسع، بينما تم رصد 302 حالة في 42 ولاية حتى الجمعة، في حين توفي 4 أشخاص في ولايتي مينيسوتا وأوريغون.

فاكهة ملوثة

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” CNN الأمريكية، أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن العدد الحقيقي للمرضى ربما يكون أعلى بكثير، وأن الحالات قد لا تقتصر على الولايات المذكورة فقط، وذلك لأن العديد من المرضى يتحسنون من دون رعاية طبية ومن دون خضوعهم لفحوصات السالمونيلا.

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وكانت كندا قد أبلغت عن 153 حالة مؤكدة مرتبطة بتفشي المرض في 8 مقاطعات، مع رصد 6 وفيات.

إصابات لدى الصغار والكبار

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية ووزارة الصحة العامة الكندية، فإن معظم الإصابات كانت لدى الأطفال الصغار والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وكان قد جرى سحب كل كميات الكنتالوب أو الشمام التي تحمل علامتين تجاريتين من أسواق الجملة، ومن العديد من مراكز التجزئة.

عدم أكل الشمام

ودعت مراكز السيطرة على الأمراض إلى عدم أكل الشمام المقطع مسبقًا أو أي أطعمة أو عصائر محضرة منه، إذا كان يحمل تلك العلامتين التجاريتين، مطالبة بإعادة تلك الأنواع التي تم شراؤها، والتأكد من غسل أي أشياء أو أي أسطح تلامست مع الشمام باستخدام الماء الساخن والصابون.

كما حثت مراكز السيطرة على الأمراض الشركات والمتاجر على عدم بيع الفاكهة الملوثة، وغسل وتعقيم العناصر التي تلامست معها.

انتشار السالمونيلا

وشدد خبراء الصحة على ضرورة الحصول على رعاية طبية فورًا إذا اعتقد أي شخص أنه تناول بعضًا من تلك الفاكهة وأضحى لديه حمى أعلى من 38 درجة مئوية، أو إسهال متواصل، أو إسهال دموي، أو قيء لا يتوقف، أو وجود جفاف في الجسم.

يذكر أن السالمونيلا هي بكتيريا يمكن أن تسبب القيء والإسهال وتشنجات المعدة والحمى، حيث تبدأ الأعراض عادة بعد 6 ساعات إلى 6 أيام من دخول البكتيريا إلى الجسم.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، بما في ذلك كبار السن والحوامل والأطفال والذين يعانون من أمراض تضعف جهاز المناعة.

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