فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

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فتحت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية باب القبول في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف الذي يعد أول برامج الأكاديمية التي تم إطلاقها يوم أمس الاثنين.
وقالت الأكاديمية إن التسجيل متاح خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري حتى يوم 17 يناير المقبل من خلال الدخول على رابط التسجيل وتعبئة نموذج التقــديم الإلكتــروني بعد التأكد من انطباق الشروط.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعد إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة, بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.
وتسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.