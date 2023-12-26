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في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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فتحت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية باب القبول في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف الذي يعد أول برامج الأكاديمية التي تم إطلاقها يوم أمس الاثنين.

شروط القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم
  • أن يكون المتقدم لائقاً طبياً (يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي)
  • أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى
  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (تخصص علمي)
  • ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين)
  • اجتياز المسح الأمني
  • أن تكون نسبة درجة القياس 75% كحد أدنى
  • ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات

إجراءات التسجيل

وقالت الأكاديمية إن التسجيل متاح خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري حتى يوم 17 يناير المقبل من خلال الدخول على رابط التسجيل وتعبئة نموذج التقــديم الإلكتــروني بعد التأكد من انطباق الشروط.

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يذكر أن الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعد إحدى مبادرات الهيئة ضمن إستراتيجية تطوير القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتمكينه، وإيجاد صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، وتنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري الوطني بالمملكة, بالإضافة إلى دعم حاجة سوق العمل، وتعزيز مشروع سلاسل الإمداد في المجالات والتخصصات التقنية والعلمية المرتبطة بالصناعات العسكرية.

وتسعى الأكاديمية أن تكون من بين أفضل المراكز العالمية من حيث التميز التقني والفني في قطاع الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
برامج الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية

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