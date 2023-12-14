فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال)، للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف؛ وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الددبلوم الصحي في تخصص طب الأسنان.

– فني أشعة: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص الأشعة.

– فني علاج طبيعي: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص العلاج الطبيعي.

– فني مختبرات طبية: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص المختبرات الطبية.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة

وبيّنت القوات أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

– لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

– أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب.

– حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– اجتياز اختبار القدرات العامة.

– اجتياز الاختبار التحصيلي.

– إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت القوات، أن التقديم سيتاح عبر بوابة التوظيف أبشر، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)