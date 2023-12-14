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فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال)، للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف؛ وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

– مساعد طبيب أسنان: شهادة الددبلوم الصحي في تخصص طب الأسنان.

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– فني أشعة: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص الأشعة.

– فني علاج طبيعي: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص العلاج الطبيعي.

– فني مختبرات طبية: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص المختبرات الطبية.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة

وبيّنت القوات أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

– لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.

– أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب.

– حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– اجتياز اختبار القدرات العامة.

– اجتياز الاختبار التحصيلي.

– إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت القوات، أن التقديم سيتاح عبر بوابة التوظيف أبشر، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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