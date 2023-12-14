فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال)، للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة عريف؛ وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:
– مساعد طبيب أسنان: شهادة الددبلوم الصحي في تخصص طب الأسنان.
– فني أشعة: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص الأشعة.
– فني علاج طبيعي: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص العلاج الطبيعي.
– فني مختبرات طبية: شهادة الدبلوم الصحي في تخصص المختبرات الطبية.
وبيّنت القوات أن شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.
– لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.
– حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
– أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب.
– حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– اجتياز اختبار القدرات العامة.
– اجتياز الاختبار التحصيلي.
– إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.
وأوضحت القوات، أن التقديم سيتاح عبر بوابة التوظيف أبشر، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)