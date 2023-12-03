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لحملة البكالوريوس فأعلى

فتح باب التوظيف في مركز موان

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
فتح باب التوظيف في مركز موان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات – موان – عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى، لشغلها بذوي الكفاءة والخبرة من المواطنين السعوديين.

تفاصيل وظائف مركز موان

وقال المركز إن الوظائف المتاحة حسب المسميات والتخصصات التالية:

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– أخصائي أول لوائح فنية وتنظيمية:

بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة النفايات أو الدراسات البيئية أو الهندسة أو التخصصات الأخرى ذات الصلة، خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال أو مجال مقارب.

– أخصائي أول شراكات:

من الحاصلين على شهادة الماجستير/ البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الإدارة العامة، أو التسويق، أو ما يعادلها من التخصصات الأخرى ذات الصلة، خبرة عملية من 4 الى 8 سنوات في نفس المجال أو مجال مقارب.

– مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار:

ويشترط أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في إدارة الأعمال /المالية أو التخصصات الأخرى ذات الصلة، خبرة عملية لا تقل عن 9 سنوات في نفس المجال أو مجال مقارب.

– مدير إدارة المراجعة المالية:

ويجب أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو إدارة عامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات / درجة الماجستير في المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو إدارة عامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– أخصائي تفتيش:

ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الدراسات البيئية أو الهندسة أو إدارة الأعمال، أو ما يعادلها مع خبرة من 2 إلى 4 سنوات في نفس المجال أو في مجال ذي صلة.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– يتم التقديم عبر رابط المركز.

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