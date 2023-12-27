فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

أصبحت فرص بقاء النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفوف نادي الاتحاد تزداد، وذلك بعد تألقه مؤخرًا على حساب الفرنسي كريم بنزيما.

وكان العميد لعب ضد النصر بالأمس، وخسر الاتحاد بخماسية مقابل هدفين، وسط أداء سيئ من الفرنسي بنزيما مقابل تألق كبير من اللاعب المغربي.

أداء مميز من المهاجم المغربي

وأصبحت جماهير العميد تطالب ببقاء النجم المغربي مع تفكيرهم بضرورة رحيل بنزيما بسبب تراجع مستواه مؤخرًا كما خذل جماهير الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت في جدة.

وكان هتان النجار الإعلامي المقرب من نادي الاتحاد قال عن النجم المغربي: “هل شاهدتم عبدالرزاق حمدالله بالأمس.. هو من كان يناقش حكم المباراة .. هو من يطالبه بالعودة للـVAR.. هو من يقف في وجه قراراته الخاطئة بشهادة الأغلبية من خبراء التحكيم”.

وتابع الإعلامي الاتحادي، حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “عرفتم لماذا يستحق النجم المغربي أن يكون القائد.. عمومًا إذا عاد حجازي فليتفرغ بنزيما لإعادة اكتشاف نفسه من جديد!”.

يذكر أن تقارير إعلامية كانت ذكرت أن بعض الأندية القطرية بجانب نادي الشباب فكروا في ضم النجم المغربي إما في يناير أو في صيف العام المقبل.