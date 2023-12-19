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بعد 38 عامًا من ارتدائه

فستان أيقوني للأميرة ديانا يحطم الأرقام القياسية بمبلغ مليون دولار

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
فستان أيقوني للأميرة ديانا يحطم الأرقام القياسية بمبلغ مليون دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حقق فستان أيقوني ارتدته الأميرة ديانا، أميرة ويلز في عام 1985، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما تم بيعه في مزاد بـ 11 ضعف سعره المقدر، حيث وصل سعره لـ مليون و148 ألفًا و80 دولارًا.

أغلى فستان للأميرة ديانا

وأوضح تقرير صحيفة “ذا صن” أنه تم بيع فستان السهرة المخملي الأسود مع تنورة راقصة الباليه في مزادات جوليان في هوليوود بمبلغ إجمالي قدره 1،148،080 دولاراً. مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في عالم الموضة، حيث تم بيع أغلى فستان ارتدته ديانا في مزاد علني.

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وأضاف “تم بيع فستان ارتدته الأميرة ديانا بأكثر من 100 ألف دولار، محطمًا رقمًا قياسيًا في مزاد علني. ويعد الثوب من تصميم مصمم الأزياء المغربي البريطاني جاك أزاجوري، وارتدت ديانا الفستان المطرز باللونين الأسود والأزرق أثناء قيامها بجولة ملكية مع تشارلز في عام 1985 بفلورنسا، وفي عرض لأوركسترا فانكوفر السيمفوني في عام 1986. 

رقم قياسي لفستان الأميرة ديانا

وبيع الفستان في الولايات المتحدة مقابل 1,148,080 دولارًا ليسجل رقمًا قياسيًا في مبيعات المزاد لأغلى فستان ارتدته أميرة ويلز. وتم تجهيز الفستان بوسادات كتف وقوس، وهو مصنوع من القماش الذي اختاره تاجر المنسوجات جاكوب شلايفر ويتميز بنجوم معدنية.

واعتبرت تنورة راقصة الباليه الموجودة بالفستان بمثابة إشارة إلى رعايتها للباليه الوطني الإنجليزي وحبها للرقص. وفي السابق، كان أغلى فستان ارتدته ديانا وبيع في مزاد هو ثوب مخملي من تصميم فيكتور إدلستين عام 1991، والذي بيع بمبلغ 604.800 دولار (476.437 جنيهًا إسترلينيًا) في يناير.

أزياء ديانا مصدر إلهام المصممين

ارتدت ديانا العديد من القطع التي صممها مصممو الأزياء المغربيون البريطانيون خلال فترة وجودها مع العائلة المالكة. وتشمل العناصر الأخرى المعروضة للبيع في مزاد TCM Present: Hollywood Legends بلوزة ارتدتها ديانا في صورة خطوبتها عام 1981.

وتتميز بلوزة الكريب الوردية بياقة تشبه الكشكشة وطيات فضفاضة في الأمام وتم التقاطها في فيلم من قبل المصور الملكي اللورد سنودون. وبيعت بمبلغ 381 ألف دولار (300990 جنيهًا إسترلينيًا)، أي ما يقرب من 4 أضعاف التقدير الأصلي البالغ 80 ألف دولار.

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