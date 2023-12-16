فصل معلم كتب عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية

أعلنت إحدى المدارس عن فصل موظف كتب عبر حسابه في منصات التواصل عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية.

وقالت المدرسة في بيان لها: إنها تابعت ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبيها المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي.

وتابعت المدرسة أنه: انطلاقًا من رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات والإساءات والتجاوزات الخطيرة، فقد بادرت إدارة المدارس صباح هذا اليوم بفصل الموظف من العمل وإحالته للجهات الرسمية لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه.

وأكدت المدرسة على: “رفضها القاطع لكل تصرف ينافي قيمنا وأخلاقنا الإسلامية والوطنية وأنها لن تتهاون في تطبيق النظام بحق كل من يتجاوز حدود ذلك”.